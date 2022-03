Mondolfo in lutto per la scomparsa di suor Onelia Bianchini

MONDOLFO – La comunità di Mondolfo piange la scomparsa di suor Onelia Bianchini. Mancata all’età di 84 anni a Lodi, nella casa delle suore della Sacra Famiglia a cui apparteneva. La religiosa ha legato per tanti anni il suo nome al comune pesarese prestando un prezioso servizio pastorale.

Tanti coloro che la ricordano con affetto in queste ore: tante le generazioni cresciute sotta la sua ala; dal catechismo alle mostre religiose, ai concorsi dei presepi, alla via Crucis o gli eventi estivi: tantissime le attività proposte in tanti anni di impegno sociale e religioso.



A testimonianza dell’affetto che la donna ha suscitato nella comunità, nella giornata del 20 marzo, nella chiesa monumentale di Sant’Agostino, alle ore 11.15, verrà ricordata in una Santa Messa.