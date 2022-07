Mondolfo, ladri svaligiano casa: trafugati preziosi per oltre 5mila euro

MONDOLFO – Estate tempo di vacanze ma non per tutti: i ladri non solo non vanno in ferie ma sembrano prediligere proprio la bella stagione per entrare in azione. Il motivo è abbastanza elementare: sono proprio i mesi estivi quelli in cui, complice il caldo, ma anche le tante occasioni di festa, i legittimi proprietari di casa lasciano per più tempo le proprie abitazioni incustodite.



A farne le spese stavolta è stata una coppia di mondolfesi che, di ritorno da una serata trascorsa con gli amici, hanno trovata la loro abitazione a soqquadro. È successo nella serata a cavallo tra il 22 e 23 luglio in viale Gramsci, non distante dalla chiesa di San Sebastiano.



I balordi che, probabilmente tenevano sott’occhio la coppia da un po’, hanno atteso di avere via libera per entrare in azione. Dopo aver forzato il portone d’ingresso principale si sono introdotti nello stabile ed hanno rovistato ovunque alla ricerca di preziosi e contanti: il bottino si stima possa superare i 5mila euro.

Alle vittime non è rimasto che informare le autorità di quanto accaduto: sul posto sono giunti per i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Fano. Furti dal medesimo modus si erano consumati poche ore prima anche a Pesaro: non è da escludere che si tratta della stessa banda.