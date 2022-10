Mondolfo, scopre i ladri nella sua proprietà e li mette in fuga

MONDOLFO – I loro intenti di trafugare soldi e preziosi da una villetta di periferia hanno sbattuto contro il coraggio del proprietario di casa che li ha messi in fuga a mani nude. E’ successo alcune sere fa nella frazione di Monteciappellano, zona periferica compresa tra Mondolfo e Marotta nella prima serata.

I due balordi, con i volti parzialmente coperti ed approfittando del buio, si sarebbero introdotti nel giardino di casa con l’evidente intento di assaltare l’abitazione. Facile ipotizzare che prima del blitz decisivo i due stessero aspettando che il proprietario andasse a letto o, ancora meglio, uscisse, lasciando così incustodita la casa.

Purtroppo per loro le cose sono andate diversamente: il proprietario di casa, 40 anni e dalla stazza piuttosto imponente, ha udito dei rumori anomali e ha subito capito cosa stesse succedendo. I ladri, vedendosi scoperti, hanno cercato di rifugiarsi in un capanno per gli attrezzi.



Il padrone di casa però si è messo sulle loro tracce ed una volta scoperti si è gettato loro addosso: ne è nata una breve colluttazione dove ad avere la peggio sono stati i due ladri che si sono così dati repentinamente alla macchia. Dell’accadimento sono stati informati i Carabinieri che indagano per dare un volto ai loschi individui che hanno tentato il furto.