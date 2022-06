MONDOLFO- Ci siamo quasi. È iniziato il countdown per la rassegna letteraria diffusa “Come un libro all’aperto”. Oramai è questione di ore. A rompere gli indugi nella giornata del 16 giugno sarà lo scrittore Matteo Bussola; ma c’è grande curiosità e attesa intorno all’iniziativa, in programma fino al 7 luglio, che promette di essere uno degli eventi più cool della locale stagione estiva.

L’idea nasce dal desiderio di liberare e diffondere l’energia contenuta nelle storie impresse tra le pagine dei libri, raccontandole tra vie, luoghi suggestivi e piazze della città, attraverso opere e autori in grado di far emozionare, sorridere, ricordare, grazie ai quali alimentare la capacità di ascoltare e uno spazio di riflessione aperto, critico e costruttivo.

Il tema di questa prima edizione è “Leggeri e Pensanti”: la lettura e i libri come risorse preziose per nutrire il pensiero, come momenti di sosta e svago nella vita quotidiana, dove rimanere leggeri, ma non superficiali, nel guardare e interpretare la realtà in modo consapevole.



Otto appuntamenti gratuiti, senza prenotazione, in cui il pubblico potrà incontrare autori di spicco del panorama culturale italiano e dialogare a tu per tu con loro.

Numerosi gli ospiti di richiamo di questa prima edizione, tra cui lo scrittore e fumettista Matteo Bussola, il giornalista sportivo Marino Bartoletti, il filosofo Umberto Galimberti, il cantautore e scrittore Francesco Guccini, il comico Teo Teocoli, la cantante Marina Rei e molti altri.



Il primo evento è in programma giovedì 16 giugno alle ore 21, presso i Giardini della Rocca di Mondolfo, con Matteo Bussola che presenterà il suo libro, “Il tempo di tornare a casa” e senza ombra di dubbio darà qualche anticipazione anche del nuovo romanzo in uscita nelle prossime settimane, “Il rosmarino non capisce l’inverno” e già in vette alle classifiche per numero di prenotazioni. L’incontro con l’autore sarà condotto da Simona Rossi, libraia della Libreria Fogola di Ancona.

Con la sua voce inconfondibile, lo scrittore racconterà il nostro ostinato bisogno degli altri, malgrado la possibilità di ferirsi, di tradirsi, malgrado le accuse o i rimpianti. Il suo libro è un inno al potere salvifico delle storie, grazie alle quali ci sentiamo tutti meno soli.

«Una rassegna letteraria” – riferisce il consigliere con delega alla cultura Even Mattioli – “non è solo per chi ama leggere ma anche per chi ama ascoltare storie che raccontano la vita delle persone, per chi ama capire, scoprire e incuriosirsi. Tutti gli autori e autrici di “Come un libro all’aperto” attraverso le loro opere parleranno e ci regaleranno racconti appassionanti, divertenti, profondi, in grado di coinvolgere».