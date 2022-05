Mondolfo, non solo Guccini a Come un Libro all’aperto: parata di stelle alla rassegna letteraria

MONDOLFO – Non solo Guccini alla kermesse “Come un Libro all’aperto”. Oltre al cantautore, tra gli ospiti di “Come un Libro all’aperto” faranno capolino numerosi volti noti che andranno ad animare la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo, che il Comune di Mondolfo promuoverà a partire dal 16 giugno tra vie, luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta.

L’iniziativa si snoda in una serie di appuntamenti gratuiti dove le persone potranno incontrare autori di spicco del panorama culturale italiano e dialogare a tu per tu con loro. Il tema di questa prima edizione è “Leggeri e Pensanti”: la lettura e i libri come risorse preziose per nutrire il pensiero, come momenti di sosta e svago nella vita quotidiana, dove rimanere leggeri, ma non superficiali, nel guardare e interpretare la realtà in modo consapevole.

«Questa manifestazione culturale è un’iniziativa in cui la nostra amministrazione crede molto e che diventerà un appuntamento fisso anche per gli anni a venire – ha dichiarato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri -. Abbiamo puntato fortemente sulla qualità degli ospiti e degli intervistatori che dialogheranno con loro e siamo certi che l’evento sarà attrattivo e coinvolgente, non solo per i nostri cittadini, ma anche per i numerosi turisti che in questo periodo sceglieranno di visitare il nostro territorio. La rassegna diffusa è anche un modo per valorizzare e far conoscere i luoghi più preziosi e suggestivi della nostra città, sia per quanto riguarda la costa che il borgo antico».



«”Come un libro all’aperto” è una rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo – ha concluso il consigliere comunale con delega alla Cultura Even Mattioli – e nasce dal desiderio di liberare e diffondere l’energia contenuta nelle storie impresse tra le pagine dei libri, raccontandole tra vie, luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta. Attraverso opere e autori in grado di far emozionare, sorridere, ricordare, grazie ai quali alimentare la capacità di ascoltare e uno spazio di riflessione aperto, critico e costruttivo».

Il programma della rassegna prevede i seguenti appuntamenti ad ingresso gratuito: giovedì 16 giugno ore 21 – Matteo Bussola presenterà il suo libro, “Il tempo di tornare a casa”, dialogando con Simona Rossi, libraia della Libreria Fogola di Ancona, presso i Giardini della Rocca di Mondolfo.

Venerdì 17 giugno ore 18 – Roberto Livi presenterà il suo libro, “Solo una canzone”, dialogando con Francesca Tombari, libraia della Libreria Mondadori di Fano, presso il Chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo.

Venerdì 17 ore 21 – Marina Rei presenterà il suo libro, “Un giorno nuovo” dialogando con Ilario Albertani, conduttore di Radio M2O, presso i Giardini della Rocca di Mondolfo.

Sabato 18 giugno ore 18 – Giulia Baldelli presenterà il suo libro, “L’estate che resta”, dialogando con Francesca Tombari, libraia della Libreria Mondadori di Fano, presso il Chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo.

Sabato 18 giugno ore 21 – Marino Bartoletti presenterà il suo libro, “Il ritorno degli dei”, dialogando con Fabio Girolimetti, giornalista sportivo, già collaboratore de La Gazzetta di Ancona e Rai 3 Marche, presso Piazza dell’Unificazione, Marotta.

Sabato 25 giugno ore 21 – Francesco Guccini presenterà il suo libro, “Tre cene”, dialogando con Sara Zambotti, conduttrice di Caterpillar Rai radio2, presso Piazza del Comune, Mondolfo. Nella stessa serata è previsto il conferimento della cittadinanza onoraria al cantautore.

Mercoledì 6 luglio ore 21 – Teo Teocoli e Gabriella Mancini, giornalista della Gazzetta dello Sport, presenteranno il loro libro, “El piede de Dios”, presso Piazza dell’Unificazione, Marotta.

Giovedì 7 luglio ore 21 – Umberto Galimberti dialogherà con Chiara Salvucci, direttrice artistica di “Non a voce sola”, sul tema “Le emozioni: una terra ancora abbastanza sconosciuta”, presso i Giardini della Rocca di Mondolfo (in collaborazione con “Non a voce sola”).