MONDOLFO – Il comune di Mondolfo – Marotta conferma il suo rapporto speciale con la musica di altissima qualità ed il cantautorato. Proprio in questa ottica l’amministrazione ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini. L’artista da sempre ha un rapporto speciale con questa città: basti pensare che nel 2011 si sposò proprio presso Residenza Municipale con la cittadina mondolfese Raffaella Zuccari, Guccini è solito frequentare il borgo nei periodi estivi e ogni qualvolta desideri trascorrere un periodo di riposo.

Nato a Modena nel 1940, oltre a essere uno degli artisti che ha fatto la storia della canzone italiana d’autore, da sempre si è distinto anche per il suo impegno sociale, riscuotendo un grande seguito popolare anche come attore, autore di colonne sonore e di fumetti, distinguendosi anche per la produzione di testi di lessicologia, etimologia e dialettologia.

Francesco Guccini ha anche ricevuto significative onorificenze quali la “Laurea honoris causa” in Scienze della Formazione Primaria conferitagli, su iniziativa del Presidente della Repubblica, dall’Università di Bologna nel 2002 e la “Laurea honoris causa” in Scienze Umanistiche ricevuta dall’American University of Rome nel 2012. La “Cittadinanza Onoraria” costituisce un importante riconoscimento riservato a chi, pur «non essendo iscritto nell’anagrafe del comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere culturale, sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore della comunità».

La cerimonia si svolgerà nella giornata del 25 giugno 2022 in occasione della rassegna estiva “Come un libro all’aperto” che ospiterà, nei mesi di giugno e luglio, autori letterari di spicco. «La cittadinanza onoraria a Francesco Guccini – ha commentato il sindaco Nicola Barbieri – è una scelta condivisa sin dal precedente Consiglio comunale e proposta in questi anni anche da cittadini e associazioni. Questo riconoscimento onorifico sancisce un legame sincero e reciproco del cantautore con il territorio e tutta la comunità, costruito nel tempo. Sarà una giornata speciale che coronerà un momento significativo e atteso per la nostra città».



Per il consigliere con delega alla Cultura Even Mattioli «conferire questo importante riconoscimento è un onore per noi e anche una grande emozione perché il ‘Maestro’ attraverso le sue parole, la sua musica, il suo pensiero, è stato capace di guardare, leggere e raccontare, con lucidità e indipendenza, la realtà in oltre cinquant’anni di carriera».

Il sodalizio allunga solo il nome dei grandi artisti che hanno legato il loro nome al comune di Mondolfo – Marotta: basta pensare ad Enrico Ruggeri, che proprio sul litorale della città scrisse “Il mare d’inverno” o Ivan Graziani a cui recentemente è stato dedicato uno splendido murales. Guccini quest’estate sarà anche trai premiati dell’edizione 2022 di Passaggi Festival.