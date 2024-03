A Mondolfo tornano le giornate FAI di Primavera

MONDOLFO – Mondolfo è uno dei 31 Comuni prescelti nelle Marche per le giornate FAI di Primavera 2024 previste per sabato 23 e domenica 24 Marzo.



Torna uno degli appuntamenti con la cultura e con l’arte più attesi dell’anno, in cui uno dei Borghi più Belli d’Italia diventa coprotagonista dell’iniziativa con ben due luoghi dei 60 possibili nella Regione. Una scelta operata grazie alla Delegazione FAI di Pesaro con la collaborazione del Comune di Mondolfo e dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”.



In questi giorni, che separano dalle attese aperture, si sta lavorando a pieno ritmo con gli “Apprendisti Ciceroni” della scuola secondaria di primo grado che accompagneranno i visitatori alla scoperta di due luoghi simbolo di questa edizione 2024. Insegnanti, storici dell’arte per lezioni frontali, visite ai luoghi per un itinerario di vera eccezione incentrato sul tema dei riti pasquali.



La Chiesa Monumentale di S.Agostino “extra muros” e l’Oratorio di San Giovanni Decollato, all’interno del centro storico, saranno i due siti che potranno essere, in via del tutto speciale, scoperti con questa inusuale lettura.

Per l’occasione saranno aperti anche l’Armeria del Castello e il Museo Civico.

Sul sito FAI tutti i dettagli delle iniziative di sabato e domenica.