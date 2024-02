Mondolfo, giocata vincente da oltre 120 mila euro

MONDOLFO – Non sarà certo una partita milionaria ma qualche problema lo risolverà comunque la vincita al Lotto da oltre 124 mila euro registrata lo scorso fine settimana a Mondolfo.

La dea bendata ha baciato un fortunato giocatore della provincia di Pesaro e Urbino: nel concorso di sabato 17 febbraio ha centrato infatti la giocata vincente portandosi a casa la cifra più alta vinta in giornata, ben 124.750 euro, frutto di sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Una bella notizia per le Marche e per Mondolfo ma non solo: secondo Agipronews, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 171 milioni da inizio anno.