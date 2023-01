MONDOLFO – Hanno strappato una catenina dal collo di un 18enne e hanno cercato di dileguarsi ma le cose non sono andate come avevano preventivano. E’ successo in un noto locale di Mondolfo nella notte a cavallo tra il 7 e 8 gennaio. La vittima, un giovane del luogo, mentre si trovava in pista da ballo, si sarebbe sentito prima spintonare, poi strappare la collana d’oro che portava al collo.



Accortosi subito dell’ammanco il giovane si è voltato verso quello che pensava fosse il responsabile chiedendogli di restituire il maltolto; si trattava di un ragazzo di origine nigeriana che ha iniziato a spintonarlo e minacciarlo. A supporto dell’aggressore è accorso anche un ragazzo italiano che si è unito alle minacce. Un terzo si sarebbe subito allontanato con il bottino. Alla vittima non è rimasto che rivolgersi agli addetti di sicurezza del locale i quali hanno tempestivamente avvertito le autorità.



I carabinieri di Fano, unitamente con quelli della stazione di Mondolfo, si sono subito precipitati sul luogo e dopo aver minuziosamente analizzato le immagini del servizio di videosorveglianza sono riusciti ad identificare gli autori del furto. Si tratta di tre giovani residenti nella provincia di Ancona, un nigeriano di 20 anni, e due italiani di 19 e 21 anni. I tre avrebbero già dei precedenti per reati similari. Per tutti è scattata la denuncia per furto con strappo e minacce in concorso. Sono stati inoltre segnalati alla locale Questura per l’emissione di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella Provincia di Pesaro per tre anni.