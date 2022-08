MONDOLFO – Tanta paura per uno spettacolare incidente consumatosi nella notte ma per fortuna senza conseguenze gravi. Erano circa le 2.00 quando un 30enne di Fano che viaggiava in direzione monte-mare verso Marotta è finito in una scarpata all’altezza del bivio tra viale dell’Artigianato e viale Vittorio Veneto.



Il giovane sarebbe finito con la sua Fiat Punto sopra uno spartitraffico abbattendo il segnale ed ha terminato la sua corsa sfondando il guard rail e finendo nella scarpata sottostante. Rumori che hanno svegliato i residenti che si sono subito precipitati a prestare soccorso temendo il peggio.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118. Il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato portato al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Plausibile che alla base dello schianto ci sia stato un colpo di sonno. Nessun latro veicolo è rimasto coinvolto.