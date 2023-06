Mondolfo, esibizionista in azione nel Comune: tante le segnalazioni

MONDOLFO – Esibizionista in azione nel territorio di Mondolfo Marotta. Negli ultimi giorni sono state tante le segnalazioni arrivate a carabinieri e polizia locale. Gli atti si sarebbero consumati in un terrazzo di via Cavour dove un giovane si sarebbe affacciato più volte mostrando le parti intime a chiunque passasse.



Va detto che la via in questione è la centralissima: si trova nella zona del chiostro di Sant’Agostino, dove oltre a negozi, sono presenti studi professionali e boutique con clientela composta da famiglie e bambini. Nonostante le non poche segnalazioni, la questione risulta alquanto delicata: se è vero che gli atti osceni se compiuti in luoghi pubblici costituiscono un reato che comporta una sanzione amministrativa, è altrettanto vero che il fatto imputato, che si sarebbe consumato più volte, di fatto si sarebbe svolto in un luogo privato anche se visibilmente accessibile.



A questo si aggiunge la mancanza di prove inequivocabili: se qualcuno avesse ripreso il giovane nudo probabilmente sarebbe incorso a sua volta in un reato inerente alla privacy. La situazione è molto chiacchierata nel Comune: non sono pochi coloro che sono a dir poco infastiditi dalla situazione: «In un luogo frequentato da famiglie non è accettabile doversi imbattere in ‘panorami’ simili» ma non mancano coloro che ci scherzano su: «Eppure ancora non è nemmeno così caldo… ad agosto che combinerà?».