Mondolfo, cucina in fiamme: nell’incendio muore il cane

MONDOLFO – Grave incendio nel tardo pomeriggio del 18 gennaio a Marotta di Mondolfo. Erano circa le 18,30 quando un rogo è divampato in un appartamento sito in via Litoranea, al primo piano di un stabile.

Le fiamme si sarebbero propagate dalla cucina che nel rogo è andata completamente distrutta. Da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che è arrivato con due autobotti ed il personale della caserma di Pesaro con autobotte e scala che, una volta spente le fiamme, hanno rinvenuto il cane di famiglia ormai senza vita. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto i vigili del fuoco di Fano. Sul luogo anche il 118 ed ai carabinieri.