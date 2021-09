MONDOLFO – Una coppia di origini albanesi ma residente a Mondolfo è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Senigallia per furto in concorso. È successo nel pomeriggio del 12 settembre presso il supermercato Ipercoop al Centro Commerciale Il Maestrale di Cesano.



I due erano stati notati dagli addetti alla sicurezza mentre si aggiravano tra gli scaffali con fare anomalo. Subito sono stati allertati i militari che, giunti sul posto, hanno confermato i sospetti della security: i due avevano trafugato alcuni generi alimentari e capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 80 euro.



Decisivo anche il ruolo del sistema di videosorveglianza che ha reso possibile il monitoraggio passo dopo passo dei due ladri che sono stati bloccati alle casse mentre cercavano invano di passare inosservati.