Mondolfo, conto alla rovescia per la cittadinanza onoraria a Guccini

MONDOLFO – Ci siamo quasi, Tra pochi giorni Francesco Guccini riceverà la cittadinanza onoraria da parte dell’amministrazione di Mondolfo. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato sabato sera in occasione del sesto appuntamento con la rassegna letteraria diffusa “Come un libro all’aperto” che si terrà sabato 25 giugno, alle ore 21, presso la Piazza del Comune.



Nell’occasione della presentazione del suo ultimo libro “Tre Cene”, infatti, l’Amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria per benemerenze nel campo al cantautore in virtù del profondo legame di affezione che, da tempo, il noto cantautore e scrittore nutre nei confronti della comunità. Proprio a Mondolfo, nel 2011, Guccini si è sposato presso la Residenza Municipale con la cittadina mondolfese Raffaella Zuccari ed è solito frequentare il borgo nei periodi estivi e ogni qualvolta desideri trascorrere un periodo di riposo.



Dopo l’ufficializzazione del riconoscimento, che sarà deliberato durante il Consiglio comunale appositamente convocato nella stessa mattinata, Guccini sarà accompagnato in un atteso dialogo alla scoperta della sua ultima fatica letteraria, dalla caratteristica voce di Sara Zambotti del programma di Rai Radio 2 “Caterpillar”.

Il sodalizio allunga solo il nome dei grandi artisti che hanno legato il loro nome al comune di Mondolfo – Marotta: basta pensare ad Enrico Ruggeri, che proprio sul litorale della città scrisse “Il mare d’inverno” o Ivan Graziani a cui recentemente è stato dedicato uno splendido murales. Guccini quest’estate sarà anche trai premiati dell’edizione 2022 di Passaggi Festival.