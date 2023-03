Mondolfo celebra l’altra metà del cielo con “Vissi d’arte”

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, si terrà venerdì 10 marzo alle nella location del Salone Aurora e porterà in scena le vite di Emily Dickinson, Frida Kahlo e Isadora Duncan

MONDOLFO – Il comune di Mondolfo ha deciso di celebrare l’Altra metà del cielo con un evento dal titolo “Vissi d’arte – immagini, musiche, parole” dedicato a raccontate le vite “ardenti” di Emily Dickinson, Frida Kahlo, Isadora Duncan.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, si terrà venerdì 10 marzo alle ore 21.00 nella location del Salone Aurora. La narrazione sarà curata da Francesca Berardi, attrice e scrittrice laureata in Storia del Teatro e della Danza. Un’iniziativa dell’Amministrazione comunale organizzata in collaborazione con la “Commissione Donne Elette” della quale fanno parte le rappresentanti di maggioranza e minoranza in seno al Consiglio Comunale.

«Siamo partite con l’idea di celebrare questa giornata valorizzando la figura della donna” – ha dichiarato la presidente del Consiglio con delega alle Pari Opportunità Serena Pennoni – “La scelta è caduta naturalmente sullo spettacolo di Francesca Berardi, un’emozionante narrazione delle vite di tre donne straordinarie che hanno cambiato la storia e l’arte, ciascuna con le proprie sfaccettature, ma tutte accomunate dal coraggio di sfidare gli stereotipi della cultura dei loro tempi».