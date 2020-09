Mondolfo, cade mentre ripara il tetto: comunità in apprensione per Armando Ciaschini

Ciaschini è molto conosciuto in città anche per il suo impegno politico e per le sue doti attoriali: è uno dei membri più apprezzati della locale Compagnia Teatrale Il Crogiuolo

MONDOLFO – Ore di grande apprensione per la comunità di locale di Mondolfo che si stringe intorno ad Armando Ciaschini, 63enne molto conosciuto nella cittadina, rimasto vittima di un grave incidente domestico.

L’uomo è caduto mentre riparava il tetto della propria abitazione riportando numerosi traumi. L’incidente si è consumato nella giornata del 28 settembre in Via Respighi. Erano circa le 15 quando è stato chiesto sul luogo l’immediato intervento dei sanitari che, vista la gravità della dinamica ed il volo nel vuoto di circa sei metri, hanno richiesto l’ausilio dell’eliambulanza che ha provveduto al trasporto al nosocomio regionale di Torrette.



L’uomo nella caduta avrebbe urtato con forza la schiena riportando diversi traumi. Sul posto anche i Carabinieri di Marotta. Dalle indiscrezioni trapelate il 63nne non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ciaschini è molto conosciuto in città anche per il suo impegno politico, è stato candidato alle elezioni amministrative del 2016 nello schieramento del M5S e per le sue doti attoriali: è uno dei membri più apprezzati della locale Compagnia Teatrale Il Crogiuolo.