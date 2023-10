Mondolfo, cade nel rogo che aveva acceso per bruciare le sterpaglie: muore carbonizzato

MONDOLFO – Dramma a Mondolfo dove un 72enne è morto carbonizzato finendo nel falò che aveva appiccato per briciare le sterpaglie. È successo nelle campagne tra Mondolfo e Stacciola, nella frazione di Madonna delle Grotte.

Erano circa le 19 del 28 ottobre quando è scattato l’allarme: l’uomo si era recato in un appezzamento terreno di sua proprietà per bruciare alcuni sfalci. L’uomo, che aveva gravi problemi deambulatori, sarebbe caduto nella rogo e ben presto sarebbe finito avvolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo.



Alla base dell’incidente non si esclude nemmeno l’ipotesi del malore. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona che hanno notato la densa colonna di fumo. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 ed i carabinieri ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.