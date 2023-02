Mondolfo, blitz dei ladri: trafugati gioielli e monili. Bottino ingente

MONDOLFO – Blitz dei ladri a Mondolfo. A finire nelle mire dei balordi una villetta sita nel quartiere degli Ulivi e di proprietà del farmacista della zona. I balordi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione: dopo aver forzato una finestra sita sul retro, si sono introdotti nello stabile e hanno fatto man bassa di preziosi e gioielli.

I legittimi proprietari di casa hanno riferito alle autorità di essersi assentati appena due ore: un tempo comunque sufficiente per i ladri che, presumibilmente, studiavano da tempo il colpo e le abitudini delle loro vittime. L’amara scoperta è stata fatta dai derubati al loro rientro: la casa era stata messa completamente a soqquadro. Ingente il bottino e anche i danni riportati.

Un caso analogo si era consumato recentemente anche in via Moretti: anche in quel caso i ladri erano entrati in azione appena i proprietari si erano allontanati da casa. Non si può escludere che gli autori siano i medesimi.