Mondolfo, bimbo di tre anni in strada da solo: intervengono i carabinieri

MONDOLFO – Un bimbo di tre anni da solo nei pressi della farmacia del paese. A dare l’allarme una giovane coppia residente a Ponte Rio di Mondolfo che, mentre stava percorrendo la Pergolese, ha notato il bimbo, dell’età apparente di circa tre anni, che stava giocando ad arrampicarsi sulla grata della farmacia in quel momento chiusa.

Una presenza anomala che ha subito attirato l’attenzione dei due giovani che si sono fermati per capire cose stesse succedendo. Sul posto c’era un altro giovane di 16 anni che si era anche lui fermato da qualche minuto perché allarmato dalla situazione potenzialmente molto pericolosa per il piccolo.



Subito i tre hanno deciso di allertare i carabinieri per chiedere aiuto allo scopo di rintracciare i genitori del bimbo di origine asiatica. Nel comune è presente una cospicua e affiatata comunità pakistana: è più che plausibile che il piccolo fosse il figlio di qualcuno di loro. Rimane un mistero come sia riuscito ad allontanarsi da solo. Una storia a lieto fine che, senza l’intervento della coppia e dell’adolescente, avrebbe potuto avere sicuramente risvolti molto più tragici.