MONDOLFO – Si moltiplicano gli avvistamenti di lupi nel Comune di Mondolfo. Dopo quelli riguardanti la zona di San Sebastiano di alcuni giorni fa, almeno due esemplari sarebbero stati visti a Centocroci nel tardo pomeriggio del 30 settembre.

Leggi anche: Mondolfo: capre sbranate, inutile la recinzione di quasi due metri. «L’hanno scavalcata». Il racconto della proprietaria



Difficile sapere se si tratti degli stessi esemplari avvistati non distante dal convento di San Sebastiano alcuni giorni fa.

In quest’ultimo caso l’incontro, avvenuto al crepuscolo, ha riguardato una residente della periferia che era in transito in auto: «La coppia mi ha attraversato la strada, si è fermata qualche attimo a guardare la mia auto, per poi dileguarsi nella campagna. Non si tratta certo di un episodio isolato: sono oramai mesi che i residenti sono consapevoli della loro presenza… non si tratta insomma di un avvistamento straordinario o di routine… i lupi oramai si spingono nelle nostre campagne per cacciare… spesso a ridosso delle zone residenziali. Il fatto è che, per alcuni mesi, i giornali non hanno parlato di altro; ora, da qualche tempo invece non saltano più alla ribalta delle cronache…ma non è che sono spariti eh!…Personalmente non li percepisco come una minaccia ma sicuramente i miei due cagnolini di notte non li lascio più nel giardino a dormire…Conosco residenti che si sono trovati animali da cortile uccisi o semi sbranati: è la natura, ma capisco anche che la convivenza tra animali selvatici e agricoltori o allevatori non è sempre facile».