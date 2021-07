Protagonista della disavventura un 55enne che viaggiava sulla pista ciclabile all'altezza di via Nuvolari in direzione di Cento Croci, in sella alla sua mountain bike

MONDOLFO – È caccia al pirata della strada che, dopo aver urtato un ciclista, ha pensato bene di scappare senza prestare soccorso. I fatto risalgono all’ultimo weekend. Protagonista della disavventura un 55enne che viaggiava sulla pista ciclabile all’altezza di via Nuvolari in direzione di Cento Croci, in sella alla sua mountain bike.



La collisione è avvenuta non distante dall’impianto di tennis in via Nuvolari: diversi i testimoni che avrebbero udito l’urto e sarebbero corsi ad aiutare l’uomo riverso a terra. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto a soccorrere il ferito che, nonostante le tante escoriazioni e la grande paura, non ha riportato traumi gravi.



Sul posto è ben presto sopraggiunta anche una pattuglia della polizia locale di Mondolfo per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare la testimonianza dell’uomo e degli altri residenti della via.

Il ciclista avrebbe riferito di aver sbattuto contro lo specchietto di una Panda e di essere poi rovinato contro una recinzione riportando numerose ferite nella caduta sull’asfalto. Al momento, non c’era traccia dell’auto che sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente e che non si sarebbe dunque fermata anche se non si esclude che, nelle prossime ore, nuove testimonianze potrebbero fornire elementi ulteriori e preziosi per dare un’identità all’irresponsabile automobilista.