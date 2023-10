Mondolfo, auto va in fiamme mentre una giovane è al volante

Nonostante il panico la ragazza ha avuto la prontezza di arrestare il mezzo e scendere per chiedere aiuto. Fondamentale l'intervento di un automobilista in transito

MONDOLFO – Attimi di terrore per una giovane di Mondolfo che ha visto la sua auto andare a fuoco mentre la stava guidando. È successo nell’ultimo weekend, lungo la strada Pergolese, all’altezza della frazione di Cento Croci di Mondolfo.

La 28enne era al volante di una Opel quando, durante una sosta ad un semaforo, ha avvertito il pungente odore di bruciato e ha notato del denso fumo nero dal cofano della sua auto. Le fiamme sarebbero sprigionate dal faro anteriore sinistro, presumibilmente per un cortocircuito.

Nonostante il panico, la ragazza ha avuto la prontezza di arrestare il mezzo e scendere per chiedere aiuto. Il destino ha voluto che, un automobilista in transito, intuendo la gravità della situazione, si sia fermato per aiutare la giovane a spegnere le fiamme tramite un estintore e limitare i danni.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo alimentato a gasolio. Danni importanti ma nessuna conseguenza né per la ragazza, né per le persone accorse.