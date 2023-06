MONDOLFO – Due interessanti esposizioni artistiche saranno inaugurate nei prossimi giorni nel centro storico di Mondolfo. La prima è la mostra di Oreste Baccolini “Immaginando tutto“, un’installazione site-specific realizzata dall’artista appositamente per l’ingresso dello storico Cinema Adriatico.



L’iniziativa è stata ufficializzata mercoledì 7 giugno alla Rocca Malatestiana di Fano, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Centrale Festival”. Quest’anno, infatti, il Comune di Mondolfo ha avviato la collaborazione con la rassegna di fotografia e arte contemporanea, giunta alla sua 14^ edizione, la cui direzione artistica è affidata a Luca Panaro. Sarà possibile accedere allo spazio e interagire con le opere nell’opening dall’11 giugno e nei fine settimane successivi nei seguenti orari:

Domenica 11 giugno

ore 17:30 Inaugurazione alla presenza dell’artista

ore 18:30 Conferenza del direttore artistico Luca Panaro di “Centrale Festival” sull’immagine contemporanea, tra fotografia, videoarte e cinema

sabato 17 giugno ore 15:00-18:00

domenica 18 giugno ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

sabato 24 giugno ore 15:00-18:00

domenica 25 giugno ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

L’altra interessante iniziativa nasce, invece, in seno alla rassegna letteraria “Come un libro all’aperto” Sono tanti, infatti, i modi per “Raccontare e Raccontarsi”, tema di questa seconda edizione. La mostra “Donne della Meraviglia” di Romina Leoni nasce proprio dall’esigenza di “raccontare” le varie sfumature dell’animo umano. Le parole hanno lasciato spazio alle immagini, creando così una grande storia in cui ognuno di noi si può cercare e ri-trovare. Il vernissage è in programma sabato 10 giugno, alle ore 18.30, presso il Bastione S. Anna con un’esperienza immersiva nell’arte, attraverso ambientazioni sonore e narrazione (testi di Valeria Forconi e musiche di Marika Profili).



L’esposizione resterà aperta:

domenica 11 giugno ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

mercoledì 14 giugno ore 17:00-23:00

giovedì 15 giugno 17:00-23:00

venerdì 17 giugno 17:00-23:00

lunedì 3 luglio 17:00-20:30

mercoledì 5 luglio 20:30-23:30

giovedì 6 luglio 17:00-20:30

venerdì 7 luglio 17:00-20:30

sabato 8 luglio 17:00-20:30

domenica 9 luglio 17:00-20:30