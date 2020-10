L'uomo, un romagnolo di San Giovanni in Marignano è stato colto da un malore al traguardo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo

MONDOLFO – Dramma a Mondolfo dove una gara ciclistica amatoriale è finita in tragedia. Erano circa le 13 quando Mauro Gabellini, 55enne romagnolo di San Giovanni in Marignano, che prendeva parte al Gran premio città di Mondolfo con partenza e arrivo sulla Cesanense, nella frazione di Molino Vecchio, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.



Il 55enne si è sentito male al traguardo: dopo aver tirato la volata si è accasciato a terra per non riprendersi più. I primi a prestargli soccorso sono stati il medico di gara ed il personale del 118, presenti come da regolamento all’evento.

Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo: il ciclista è morto poco dopo in ambulanza; ad essergli fatale sarebbe stato un attacco cardiaco. Sotto choc le persone presenti: circa 120 coloro che hanno preso parte alla manifestazione sportiva. Tanti gli amatori che in queste ore stanno esprimendo condoglianze ai familiari dello sfortunato 55enne.