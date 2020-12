A insospettire i carabinieri il nervosismo del giovane. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e ritagli utili per pesatura e confezionamento

MONDOLFO – Quello che doveva essere un normale controllo sul rispetto della normativa Covid si è tramutato in un arresto per spaccio di droga. È successo nella tarda mattinata di ieri 4 dicembre.



A finire nei guai un 39enne di Mondolfo che è stato fermato dai Carabinieri della locale stazione mentre transitava sulla via Fano di Mondolfo a bordo di una Fiat Idea. Il giovane, sottoposto a controllo al confine comunale al fine di verificare la direzione e la destinazione se rispettosa o meno della normativa covid, è sembrato subito estremante nervoso.

La cocaina sequestrata dai carabinieri

Un comportamento che ha insospettito i militari, che hanno così deciso di sottoporlo ad una verifica più approfondita. Nella tasca dei suoi jeans è stato rinvenuto un involucro in cellophane del peso di quasi 40 grammi di cocaina purissima; durante la successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e ritagli utili per la pesatura e confezionamento dello stupefacente e alcune dosi di marijuana.



Un quantitativo importante che, unitamente agli altri elementi rinvenuti, fanno ritenere che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio. Nella mattina odierna si è tenuta l’udienza di convalida, all’esito della quale il mondolfese è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.