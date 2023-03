Mondolfo, 18enne perde il controllo dell’auto e distrugge edicola votiva

MONDOLFO – Ha perso il controllo della sua vettura ed ha abbattuto un edicola votiva distruggendola. Disavventura a lieto fine per una neopatentata 18enne che, mentre viaggiava in direzione di Mondolfo sulla Cesanese a bordo della sua Renault, per cause ancora da chiarire, ha sbandato invadendo l’altra corsia e terminando la sua corsa à contro il manufatto che si trovava a bordo strada.



Un impatto molto violento, anche a causa della velocità a cui si è consumato. Va detto che la giovane ha sfiorato un grosso albero ed ha terminato la sua corsa nel campo agricolo limitrofo alla strada: se lo avesse centrato probabilmente avrebbe riportato lesioni gravi.



Invece, nonostante i danni ingenti alla vettura, la 18enne è uscita praticamente incolume dall’incidente. Sul posto sono accorsi gli uomini del 118 che le hanno prestato le prime cure e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.