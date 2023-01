MONDOLFO – Ben 1485 contravvenzioni, 8 patenti ritirate e 3 denunce per guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni dei dati presentati dalle forze dell’ordine in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Un’opportunità non solo per fare il punto del 2022 andato da poco in archivio ma anche per tracciare la rotta del 2023.

Alla presenza del Sindaco Nicola Barbieri, dell’Assessore alla Polizia locale Raffaele Tinti e del nuovo Comandante Ivan Donati si è parlato di legalità, sicurezza urbana stilando un bilancio della sicurezza sulle strade del territorio: i sinistri rilevati sono stati 42 (contro i 55 dell’anno precedente), di cui 23 con lesioni alle persone e 19 con soli danni alle cose.



Per quanto riguarda l’attività di polizia amministrativa sono state 54 le sanzioni comminate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, di Polizia Rurale, violazioni in tema di impatto acustico e altre Leggi Statali. 898 gli accertamenti anagrafici, 384 i permessi Z.T.L. rilasciati, 103 i contrassegni disabili, 116 le autorizzazioni e 23 gli oggetti smarriti rinvenuti.

Grande attenzione anche agli aspetti ambientali con 24 controlli eseguiti sul conferimento dei rifiuti e 14 sulla corretta manutenzione delle aree agricole prospicenti l’abitato. Sotto il profilo dell’attività di polizia giudiziaria sono state ricevute 24 querele e denunce, di cui 18 a piede libero, 5 indagini delegate alla Procura e 61 notifiche di atti. Sul fronte della sicurezza sono stati 76 i servizi in occasione di manifestazioni, 10 per eventi sportivi, 159 per la gestione di mercati e fiere, 98 per controllo e posizionamento segnaletica, 37 interventi di contrasto in tema di stupefacenti e 7 accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori.

Numeri importanti quelli illustrati dal Comandante Donati, che denotano una grande attenzione da parte dell’Amministrazione Barbieri alla sicurezza e al controllo del territorio. «La nostra intenzione è quella di rafforzare ancor di più l’azione del corpo di Polizia locale, con maggior presenza nei quartieri e mettendo a disposizione risorse, mezzi e software innovativi per il controllo del territorio – hanno dichiarato il Sindaco Barbieri e l’Assessore Tinti – Continueremo anche nel 2023 ad investire in interventi volti a miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità su diverse zone della città».