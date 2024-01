Mondavio, un infarto nel sonno fatale al maratoneta dei record

MONDAVIO – Due comunità, quella di Mondavio dove aveva vissuto per anni, e quella di Corinaldo, dove risiedeva ultimamente piangono l’improvvisa scomparsa di Marco Salvioni 54 scomparso nel sonno nella notte tra sabato e domenica.



Una vita la sua dedicata allo sport ed in particolare alla maratone tanto da prendere parte ad oltre 170 gare in oltre 60 stati sparsi per tutti e 4 i continenti. Secondo il sito internazionale ‘Countrymarathonclub’ è stato il terzo italiano di sempre per numero di maratone in nazioni diverse tra loro. Una passione la sua, nata quando aveva appena 26 anni e presa parte alla sua prima 42 km, la Collemarathon per poi non fermarsi mai più.