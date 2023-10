Mondavio, ruba una borsa e fa shopping con il bancomat: denunciata una donna

MONDAVIO – Ha rubato una borsa e con il bancomat trovato al suo interno si è data allo shopping. A finire nei guai con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito, una donna che è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Mondavio che, unitamente ai colleghi di Terre Roveresche, hanno condotto minuziose indagini.



I fatti risalgono allo scorso 26 settembre quando un’anziana donna del posto aveva denunciato il furto della borsa, lasciata all’interno dell’autovettura in sosta, nella quale erano anche custoditi i documenti, la carta bancomat e il telefono cellulare.



In sede di denuncia, la vittima aveva dichiarato che, nel frattempo, l’autore del furto aveva anche utilizzato la sua carta bancomat per effettuare una serie di acquisti da circa 50 euro in svariati negozi della zona, utilizzando la modalità contactless che non richiede l’immissione del codice pin.



I carabinieri, attraverso tempestivi accertamenti consistiti nell’acquisizione di dichiarazioni di testimoni e delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una donna quale autrice del furto e del successivo indebito utilizzo della carta bancomat.