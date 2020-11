Al momento, oltre ai casi presenti nella casa per anziani, sono stati segnalati altri 12 casi di Covid-19 che attualmente si trovano tutti in isolamento domiciliare

MONDAVIO – Focolaio di Covid-19 nella casa per anziani Istituto San Giuseppe di Mondavio. Sono ben 42 le persone positive: si tratta di 36 ospiti e 6 operatori, tutti però asintomatici.

A comunicarlo è il sindaco Mirco Zenobi dopo l’incontro tenutosi nelle scorse ore con le autorità sanitarie, durante il quale è stato stabilito il protocollo da attuare per controllare e circoscrivere il focolaio. Parallelamente l’Asur sta procedendo a sottoporre a tampone i nuclei familiari e i relativi contatti degli operatori risultati positivi: l’obiettivo, anche in questo caso, è quello di cercare di circoscrivere il contagio.

Al momento, oltre ai casi presenti nella casa per anziani, sono stati segnalati altri 12 casi di Covid-19 che attualmente si trovano tutti in isolamento domiciliare. Vista la situazione, il primo cittadino, come consuetudine dopo ogni aggiornamento, ha rivolto un appello alla cittadinanza tutta per il rispetto delle regole per il contenimento della pandemia. Il Comune di Mondavio risulta essere nella Valle del Cesano quello dove si sono registrati al momento più casi di positività.