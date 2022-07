Mombaroccio, ventenne si ferisce e ingerisce farmaci: salvata

I carabinieri sono riusciti a parlarci e con molta calma a consegnarla al personale medico. Non è in pericolo di vita

PESARO – Minuti interminabili di negoziazioni per convincere una ventenne di Mombaroccio a desistere dai suoi intenti.



I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di autolesionismo da parte di una ragazza del posto.

Quando i militari sono arrivati, la ventenne aveva dei tagli all’avambraccio, brandiva un coccio di vetro e aveva ingerito diversi medicinali.

Non voleva farsi avvicinare da nessuno, ma con molta calma e pazienza, i carabinieri sono riusciti a pararle e farla desistere. L’hanno anche convinta a buttare un coccio di vetro con cui si era tagliata.



La giovane è stata quindi calmata e soccorsa dal personale medico che l’ha portata al pronto soccorso non in pericolo di vita. Ma qui i sanitari hanno optato per il trasferimento a Firenze al centro veleni, per capire come disintossicarla dai farmaci assunti.