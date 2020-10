Tante le persone che lo stanno ricordando in queste ore: «Che grave perdita, davvero era il simbolo vivente delle antiche tradizioni locali e del territorio». Il funerale avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale

MOMBAROCCIO – Il Comune pesarese piange la scomparsa di Varis Iacucci, mancato due notti fa all’età di 76 anni. L’uomo era stato un vero e proprio punto di riferimento per la collettività che ne ammirava gentilezza, generosità e disponibilità verso tutti.

Queste le parole, accompagnate da un commovente video, con cui la locale Pro Loco, di cui il pensionato era presidente onorario, lo ha voluto ricordare: «Varis, cuore pulsante della nostra comunità, Presidente Onorario di quest’associazione, ti ricorderemo per la tua passione, per la tua bontà d’animo e per tutto ciò che ci hai trasmesso».



«Che grave perdita – scrive un altro membro della comunità locale – davvero era il simbolo vivente delle antiche tradizioni di Mombaroccio e dintorni».

Molto sentite anche le parole che l’attuale presidente della Pro Loco di Mombaroccio, Damiano Bartocetti, ha voluto dedicare al 76enne: «Ciao Varis mi son svegliato stamattina con la triste notizia della Tua scomparsa, la mente ritorna agli anni sessanta quando ci siamo conosciuti a Gorizia giovani carabinieri condividendo la passione della caccia, poi congedatici ci ritrovavamo al tuo bellissimo paese, Mombaroccio. E quando nelle vacanze estive venivo a trovarti non era necessario avvisarti, sapevo che ti avrei trovato nella piazza circondato da tante amicizie; poi mi portavi a conoscere i bei luoghi del Paese fin su al Beato Sante. A sera andavamo a mangiare all’agriturismo e lasciandoci ci ripromettevamo di vederci l’anno successivo. Ritrovatici lo scorso anno al bar della piazza, abbiamo passato una bellissima giornata ricordando il nostro passato, salutandoci con la promessa di rivederci. Poi la notizia della malattia arrivata improvvisamente mi ha scosso profondamente. Varis, io e mia moglie Rosanna con i miei figli, porteremo per sempre nel nostro cuore il Tuo ricordo. Ciao carissimo amico».



Il funerale avrà luogo martedì 27 ottobre alle ore 15:00 nella Chiesa Parrocchiale S.S. Vito e Modesto di Mombaroccio. Lunedì 26 ottobre alle ore 20:30 nella Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.