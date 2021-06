Mombaroccio e i colori della lavanda in fiore, due weekend di eventi

MOMBAROCCIO – Il viola come colore capace di dare spettacolo. Torna “Lavanda in Fiore a Mombaroccio”, che nell’edizione 2021 sarà articolata in due week end: il 26 e 27 giugno ed il 3 e 4 luglio. La manifestazione, promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall’Azienda Agricola “L’Infinito”, con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, del Consiglio regionale delle Marche e del “Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio”, si svolge in occasione della fioritura della lavanda ed offre ai partecipanti la possibilità di visitare i campi coltivati dell’azienda agricola “L’Infinito” (con dimostrazioni di distillazioni della lavanda e delle sue proprietà nella cosmesi), di immergersi nel bosco del Beato Sante (dove si terranno il mercatino di artigianato artistico e prodotti tipici locali e due incontri su tematiche ambientali) e di partecipare a visite guidate al Santuario e alla Pinacoteca.

«La valorizzazione del nostro territorio, storicamente di carattere agricolo – evidenzia il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci – passa per i valori che la nostra terra ci offre ogni giorno. In quest’ottica, l’evento che verrà proposto nel Bosco del Beato Sante, un’area di rispetto, è stato fortemente voluto da questa amministrazione sia perché gli spazi all’aperto diventano punto di ripartenza dopo e durante una crisi pandemica, sia perché il nostro Bosco ed il nostro Santuario del Beato Sante sono cultura a cielo aperto. L’amministrazione comunale ha voluto estendere alcune piantagioni di lavanda anche intorno alle mura del borgo medievale di Mombaroccio».

«Durante la manifestazione – sottolinea la vice presidente della Pro loco di Mombaroccio Ilaria Renzoni – sarà anche possibile visitare il Museo della Civiltà Contadina, il Museo dell’Arte Sacra ed il Museo del Ricamo, tenuti aperti dai volontari della Pro loco, in un percorso che, attraverso la lavanda, unisce il Santuario del Beato Sante al centro storico».

Ecco il programma:

Sabato 26 giugno , alle ore 11, inaugurazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sempre il 26, alle ore 16.30, presso il Beato Sante, incontro su “Il Bosco del Beato Sante tra forme di protezione normativa, storia naturale e uomo” a cura di Andrea Fazi.

Domenica 27 giugno, alle ore 11 e alle ore 15.30, presso l’Azienda Agricola “L’Infinito”, dimostrazione della distillazione della lavanda e del suo uso nella cosmesi, a cura dell’agrotecnico Moreno Pesaresi. Inoltre, alle ore 10.30, alle ore 12 e alle ore 15, nel Bosco del Beato Sante, sarà presente l’Unità cinofila antiveleno del gruppo Carabinieri forestale di Visso per dimostrazioni.

Sabato 3 luglio , alle ore 16.30, presso il Beato Sante, incontro sul tema “Un progetto verde per l’entroterra collinare dell’Arzilla”, a cura del “Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio”, con gli interventi del sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci e del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

Domenica 4 luglio, alle ore 15.30 presso l’azienda agricola “L’Infinito”, dimostrazione della distillazione della lavanda e del suo uso nella cosmesi, a cura dell’agrotecnico Moreno Pesaresi.

Nei due week end della manifestazione, dalle ore 10 alle 20 sono previsti il mercatino di artigianato artistico e di prodotti enogastronomici e l’apertura dell’azienda agricola “L’Infinito” per le visite ai campi di lavanda, mentre dalle ore 11 alle 19 si terranno visite guidate all’interno del Santuario e della Pinacoteca del Beato Sante. Sempre nelle quattro giornate sarà presente il Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino per fornire informazioni sull’ambiente a piccoli e grandi.

Info: Pro loco di Mombaroccio, tel. 0721.470799, cell. 375.5184578, pagina fb e Instagram Pro loco Mombaroccio.