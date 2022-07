Mombaroccio, cade in un pozzo di 9 metri: anziano salvato dai vigili del fuoco

MOMBAROCCIO – Momenti di panico nel territorio di Mombaroccio. Un uomo di 78 anni è precipitato per 9 metri all’interno di un pozzo. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 19 di ieri, sabato 23 luglio, in località Cairo di Mombaroccio per soccorrere una persona caduta in una cisterna.

L’uomo stava facendo dei piccoli lavoretti in un campo quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato. Un familiare ha sentito le grida e ha dato l’allarme. L’acqua, alla profondità di 10 metri, è comunque fredda nonostante la calura di questi giorni e l’anziano sarebbe potuto morire assiderato.



Una volta sul posto la squadra ha utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per recuperare l’uomo con una barella spinale. Poi è stato poi affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso di Pesaro per effettuare i controlli del caso.