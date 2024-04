Mobilità Pesaro, Vieni Oltre: «Pums in ritardo di 4 anni, abbiamo soluzioni per nuovi percorsi e ferrovia interrata»

PESARO – Mobilità urbana, la lista Civica Vieni Oltre offre uno spunto di riflessione su una possibilità.

«Con la delibera di Giunta numero 165 del 14 novembre 2017 è stato approvato il piano Urbano della mobilità sostenibile di Pesaro (Pums), la cui funzione è quella di riorganizzare costantemente la mobilità urbana mettendo al centro la persona, progettando nel medio e lungo termine tutto il sistema delle reti per la mobilità delle persone. Il Pums deve essere costantemente aggiornato per poter essere efficiente, ma è ancora in vigore un Pums del 2017 che doveva obbligatoriamente essere aggiornato successivamente al 28 agosto 2019 come da linee guida ministeriali. Quindi il Comune è in ritardo di ben 4 anni. Da qui nascono tutte le problematiche inerenti la mobilità sostenibile. Di chi è la colpa? Certamente del Sindaco Ricci, dell’assessore alla mobilità urbanistica Mila della Dora e di tutta la sua maggioranza che a quanto pare sarà anche la squadra che sorreggerà Biancani, in quanto sono loro che avrebbero dovuto aggiornare e realizzare il nuovo Pums. Una maggioranza che di fatto, non ha mai messo al primo posto il benessere dei cittadini. La responsabilità però è anche dell’opposizione che non ha mai sollevato il problema».

La candidata sindaco Pia Perricci avanza la proposta. «Il problema dell’arrivo al Campus è un problema noto da tempo aggravato e causato soprattutto dall’evenienza che a causa delle scarse corse di pullman, a causa di un piano urbanistico obsoleto, tanti genitori sono costretti a dover accompagnare i propri figli con il proprio mezzo. La politica ha bisogno di persone per poter amministrare il bene comune in favore del cittadino, persone e non nomi. Infatti il nostro obiettivo sarà quello di rendere Pesaro una città sostenibile sotto tutti i diversi punti di vista, ed a tal proposito abbiamo già progettato un percorso che renderà Pesaro attraversabile in soli 10 minuti a piedi».

Quanto al dibattito sull’arretramento della ferrovia, la lista civica ipotizza «Una linea ferroviaria lunga 24 km interrati (e non 34 come quella prevista da dall’attuale maggioranza e non realizzata) che avrebbe il vantaggio di servire i centri abitati di Pesaro e di Fano, liberando in tal modo tutta la zona delle spiagge, creando un punto di scalo merci nella zona dell’ex fiera riutilizzando pertanto quella medesima struttura che diventerebbe un punto strategico vista la vicinanza al casello autostradale. Ci impegneremo a trovare un’intesa con il gruppo ferrovie dello Stato».