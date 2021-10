Minore fuggita da una struttura a Fano: l’appello della madre a “Chi l’ha visto?”

FANO – Una 14enne di origini algerine si è allontanata dalla comunità per minori che la stava ospitando a Fano, facendo perdere le proprie tracce. Sono giorni di grande apprensione per la famiglia residente nel pesarese che nelle ultime ore ha lanciato un appello dalla nota trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?‘.



«Chiedo a tutti i telespettatori: se vedete mia figlia, chiamate per favore, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto – lancia un appello la madre della minore -. Almeno dimmi dove sei, sono molto preoccupata per te. Ti voglio bene, ti vogliono bene anche papà e i tuoi fratelli: per favore torna a casa, possiamo aggiustare tutto. Ti chiedo perdono, ti chiedo perdono, però torna a casa. Possiamo aggiustare tutto, però torna a casa».



La sparizione sarebbe avvenuta oramai diverse settimane fa, ma al riguardo vige il massimo riserbo da parte delle autorità che starebbero seguendo diverse piste. Vista la giovanissima età della ragazza, le possibili fonti stanno trattando la vicenda con la massima discrezione e riservatezza. Le ricerche si starebbero comunque indirizzando fuori dalla provincia pesarese.



La ragazza, alta circa un metro e settanta, quando si è allontanata da Fano indossava blue jeans, t-shirt grigia, un top bianco, una felpa scura e scarpe da ginnastica. Chi in questi giorni l’avesse notata o avesse informazioni utili è pregato di informare il Commissariato fanese, dove le ricerche della minorenne sono coordinate dal Vice-questore Stefano Seretti.