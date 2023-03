Il ministro Sangiuliano a Pesaro: «Sosteniamo la capitale della Cultura, avrà molto da dare»

Il titolare del dicastero alla tavola rotonda della Mati Group. «Pesaro24 occasione per proiettare il territorio in un immaginario nazionale»

PESARO – Massimo sostegno a Pesaro Capitale della Cultura nel 2024. Parola del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel suo intervento di apertura dei lavori della tavola rotonda “Egocentrica ‘umanesimo versus metaverso’, ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell’abitare”, promossa dal Centro Studi della Mati Group a Pesaro.

«Pesaro è una città storicamente importante per capire quanto abbia da dare in termini di cultura e turismo. Il ministero è impegnato a sostenere la città di Pesaro e i suoi cittadini per meglio rappresentare questa occasione, affinché questo evento possa riuscire come la città merita e possa proiettare in un immaginario nazionale ed europeo i valori della cultura che sono in questo territorio».