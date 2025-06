Ministero e Anci premiano la bicipolitana di Pesaro

PESARO – Pesaro si conferma tra i Comuni italiani più virtuosi nel promuovere stili di vita sani e sostenibili. Lo hanno stabilito il Ministero dello Sport e Sport Salute di Anci, che a Firenze hanno premiato le Amministrazioni vincitrici del progetto “Bici in Comune”, per la “Promozione della bicicletta come strumento di mobilità, che migliora la qualità della vita dei cittadini e la loro salute”.

«Un riconoscimento nazionale che ci riempie d’orgoglio – hanno commentato l’assessora allo Sport Mila Della Dora e l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci – perché riconosce le politiche attive messe in campo dal Comune di Pesaro in questi anni, per sostenere la pratica dello sport e incentivare l’uso della bicicletta, a sostegno di una vita sana e sempre più sostenibile».

Al centro del progetto candidato dal Comune di Pesaro la Bicipolitana, «L’Amministrazione è da tempo impegnata in una campagna di sensibilizzazione verso l’uso della bicicletta per preservare l’ambiente diminuendo gli impatti degli spostamenti e, in questo senso, ha investito nella mobilità ciclabile ampliando la rete infrastrutturale della Bicipolitana, realizzando numerosi itinerari ciclabili in piena sicurezza ed autonomia. Pesaro è definita come “Città della bicicletta”, grazie ai 103,6 km di piste ciclabili, in costante fase di ampliamento, che collegano il centro al mare e le strade dello shopping alle zone periferiche della città. Le politiche adottate dall’Amministrazione hanno riguardato lo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi urbani legati alla mobilità ciclabile, la promozione dell’uso della bici, l’educazione civica e stradale, con particolare attenzione rivolta ai bambini».

Per Pesaro la Bicipolitana non è solo un progetto tecnico, ma anche comunicativo e ancor più culturale a 360°. Nel progetto presentato dal Comune di Pesaro, infatti, è presente anche la realizzazione di nuovi itinerari cicloturistici ed escursioni in mtb per far conoscere le unicità del territorio paesaggistiche ed enogastronomiche. «Pesaro Capitale dell’Olio, ad esempio, è un elemento che vogliamo esaltare, così come vogliamo mettere in rete le tante eccellenze agricole che possono offrire ristoro e accoglienza ai cicloturisti. Poi l’innovazione digitale, con l’utilizzo di applicativi web per la navigazione e la creazione di tracce. Ancora l’aumento della sicurezza dei ciclisti in termini di sicurezza stradale, orientamento, consapevolezza delle buone pratiche nelle aree naturali». Senza dimenticare la «riqualificazione dei percorsi già esistenti e delle piste ciclabili “cittadine” più frequentate, come quelle che portano al mare», con interventi di segnaletica orizzontale e verticale. Poi i progetti rivolti ai più piccoli, «per insegnare fin da subito che la bicicletta è il mezzo migliore da usare: fa bene alla salute, fa bene all’ambiente perché a zero emissione e libera le strade dalle auto, fa risparmiare».

Circa 500 i Comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la mobilità ciclistica, cicloturismo e piste ciclabili. La cerimonia di premiazione si è svolta a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.