M’illumino di Meno, il 16 febbraio Pesaro spegne le luci e accende la musica

PESARO – Il 16 febbraio Pesaro aderisce a M’Illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili organizzata da Caterpillar e Rai Radio2. «Spegniamo la luce e accendiamo la musica, verso la Capitale italiana della Cultura 2024», ha detto il sindaco Matteo Ricci, annunciando le iniziative in calendario giovedì. «Alle 18 le luci in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe si spegneranno. Al silenzio energetico vogliamo contrapporre la forza della musica – spiega -. Trasmetteremo per il centro storico, in filodiffusione, brani che richiamano la battaglia per salvare il pianeta contro il cambiamento climatico».

Poi, dal pomeriggio, «apriremo la Sonosfera® al pubblico, con fruizione gratuita del programma “Frammenti di Estinzione nell’Orologio climatico”», un’esperienza sensoriale coinvolgente che costituisce uno straordinario strumento di divulgazione scientifica e culturale che presenta i paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali, affiancati dai dati scientifici aggiornati sul mutamento climatico in atto. Giovedì pomeriggio il teatro per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica, progettato da David Monacchi, sarà aperto su prenotazione, chiamando il numero 0721-387541 o scrivendo info@pesaromusei.it. Gli orari dello spettacolo saranno tre (ore 16, 16.45, 17.30), l’ingresso è consentito ad un massimo di 40 spettatori ad ogni turno.

Il 16 febbraio si svolgerà anche la seconda Consultta della Sostenibilità, il confronto tra Comune di Pesaro e le associazioni del territorio che si occupano di ambiente, salute e volontariato: «Il mutamento degli stili di vita è il must condiviso anche con gli stakeholder ecologisti nella Consultta della Sostenibilità: è un approccio culturale fatto di percorsi partecipativi, progettuali ed info-formativi», ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti.

La sostenibilità si insegna anche a scuola. In occasione della 19esima edizione di M’Illumino di Meno, «il servizio ristorazione scolastica del Comune di Pesaro parteciperà all’iniziativa promossa dall’Associazione FOODINSIDER – ha spiegato l’assessora alla Crescita Camilla Murgia – che si occupa di sensibilizzare ed educare ad un consumo responsabile tutti gli attori che ruotano intorno alla mensa scolastica, promuovendo abitudini alimentari sane e sostenibili. L’iniziativa, Green Food Week, invita le mense italiane a offrire per una settimana, dal 13 al 17 febbraio, menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. Le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di Pesaro hanno aderito perché è importante, a tutte le età, riflettere sul nostro modo di mangiare».

Il 16 febbraio, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, verrà preparato un menù condiviso con altri comuni italiani. Un’iniziativa che si unisce al progetto di Ast Pesaro-Urbino “A scuola di menù”, giunto alla quarta edizione e ha coinvolto 25 Comuni della Regione Marche.