Il metalmeccanico forma e assume, debutta l’Academy TCM Industrie

PESARO – La produzione è un comparto che lotta contro un’idea che non lo rappresenta più. Questo il messaggio che l’agenzia per il lavoro ADHR Group a fianco a TCM Industrie, azienda pesarese che da 40 anni progetta e costruisce componenti meccanici di alta precisione, vogliono fare passare in occasione del via dell’omonima Academy, che lancia un corso di formazione scopo assunzione per saldatori: una delle figure tra le più ricercate – e meno trovate – nel settore metalmeccanico, a livello non solo locale ma anche nazionale.



«C’è una carenza fortissima di questi professionisti nell’attuale periodo storico – spiega infatti Chiara Andreani, managing director TCM Industrie -. A nostro avviso per un fattore principalmente culturale. I giovani pensano che questo tipo di lavoro e di carriera sia vista socialmente come una professione di serie B, quale invece non è più, almeno in un’azienda come la nostra. Con l’Academy TCM Industrie, al via l’8 giugno», continua la Andreani, «non vogliamo solo formare e assumere nuove persone, ma anche fare conoscere realmente cosa significhi lavorare in una fabbrica metalmeccanica come TCM, gestita in modo etico, con grande attenzione alla crescita professionale e personale dei dipendenti, alla cura dei luoghi di lavoro, come della sicurezza, dell’armonia e della pulizia».

Il corso di formazione, al via l’8 giugno presso la sede di TCM Industrie in via G. Santi a Gradara (PU) per tre settimane, vedrà la selezione di otto persone a cura della filiale ADHR Group di Fano Persone, di età tra i 20 e i 45 anni, preferibilmente con un minimo di esperienza tecnica anche in un altro settore o anche senza pregressi ma con una buona manualità. I moduli, otto in tutto per 120 ore complessive, saranno su temi che andranno dalla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introduzione alla saldatura con teoria sui relativi processi a filo continuo, fino alla preparazione dei componenti, controllo delle saldature, focus su attrezzature e sicurezza e affiancamento passivo in azienda.

«Fare una formazione interna a un’azienda come questa è un’opportunità preziosa per acquisire competenze specifiche e concrete altamente professionalizzanti e già funzionali al lavoro», spiega Ivana di Notte, senior sales account della filiale ADHR di Fano, che aggiunge: «L’Academy TCM Industrie rilascia inoltre un patentino riconosciuto a livello nazionale e un attestato Forma.Temp».

Per candidarsi, entro il 31 maggio, è necessario inviare il proprio cv alla filiale di Fano di ADHR Group, cliccando qui(link esteso https://www.adhr.it/corso-saldatura-fano-tcm-industrie) o scrivendo a fano@adhr.it o chiamando lo 0721.840211 oppure presentandosi in agenzia in viale Colombo 10.