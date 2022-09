Messaggio di inizio anno scolastico, Filisetti a Pesaro: «Non c’è apologia di alcun tipo, cito la Costituzione»

PESARO – Polemiche sul messaggio agli studenti, la risposta del direttore dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche Marco Ugo Filisetti. Il direttore aveva espresso parole o dedicate al senso del dovere.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha commentato: «Messaggi ideologicamente anche abbastanza preoccupanti».

Filisetti intervenuto nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico all’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Pesaro ha detto: «Non mi occupo del battage polemico politico. Quello che abbiamo scritto in quel messaggio riprende un tema cioè quello di adempiere al proprio dovere con disciplina ed onore come dettato dalla Costituzione all’articolo 54. Un impegno che vale per tutti noi dipendenti pubblici ma anche per i nostri studenti ed è per questo che è stato richiamato».

Filisetti ha detto di aver sostanzialmente alcuni passaggi dell’articolo 54 della Costituzione che recita testualmente: ‘I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge’. «Non è il mio ruolo né sono in grado di commentare né francamente sono tenuto a commentare il pensiero dei nostri amministratori e dei nostri politici che hanno il diritto di dire come la pensano. Certamente non c’è nessuna apologia di alcun tipo».