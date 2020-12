Messa di Natale nel fanese, tutti gli orari della diocesi (e i comportamenti da adottare)

FANO – Il Natale che ci apprestiamo a vivere non ha precedenti e sarà contrassegnato indelebilmente dall’emergenza pandemica che stiamo vivendo.



A differenza però di quanto accaduto per Pasqua, le Sante Messe del 24 e 25 dicembre si celebreranno anche se in orari diversi rispetto la tradizione. Nei paragrafi che seguono oltre agli orari delle messe parrocchia per parrocchia, riporteremo le regole ed i comportamenti richiesti poter prendere parte alle funzioni nel rispetto del Dpcm.



Il Consiglio Permanente si è confrontato circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sull’orario della Messa nella notte di Natale. I Vescovi ricordano quanto scritto nel recente ‘Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia’: «Le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme».



Da qui la certezza che sarà così anche per le celebrazioni del Natale, come peraltro avvenuto finora. Tenuto conto delle diverse situazioni, è stato detto, sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di “orientare” i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte – hanno condiviso i Vescovi – sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto “coprifuoco”, cioè entro le 22.

Durante i giorni di ‘zona rossa’ si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

Durante i giorni di ‘zona arancione‘ i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

MESSE di NATALE

Gran Madre di Dio – San Lazzaro

24 dicembre

ore 18,00 Messa della vigilia

ore 20,30 Messa della notte

25 dicembre

ore 8,30: Messa dell’aurora

ore 11,00 e 17,00 Messa del giorno

Madonna Ponte

24 dicembre

ore 19,00 Messa della vigilia

25 dicembre

ore 7,30 Messa dell’aurora

ore 11,00 e 17.30 Messa del giorno

Metaurilia

24 dicembre

ore 17,00 Messa della vigilia

San Paolo – Torrette

24 dicembre

ore 19 Messa della notte

25 dicembre

ore 9.30 e 11,00 Messa del giorno

Camminate

25 dicembre

ore 10 Messa del giorno

San Paolo – Vallato

24 dicembre

ore 19,30 San Paolo – Messa della notte

ore 20,00 San Giovanni Bosco – Messa della notte

25 dicembre

ore 8,30 San Paolo – Messa dell’aurora

ore 9,30 San Giovanni Bosco – Messa del giorno

ore 11,00 San Paolo – Messa del giorno

ore 18,00 San Paolo – Messa del giorno

Sant’Orso – Fano

24 dicembre

ore19 Messa della notte

25 dicembre

ore 8,30, Messa dell’aurora

ore 10,00, (Tre Ponti) Messa del giorno

ore 11, 00, Messa del giorno

ore 18,00, Messa del giorno

Santa Famiglia – Fano

24 dicembre

ore 19,00 Messa della notte

25 dicembre

Ore 8,00 Messa dell’aurora

Ore 11,00 e ore 17,30 Messa del giorno

San Cristoforo – Fano

24 dicembre

ore 18:30 Messa della notte

25 dicembre

ore 8,00 Messa dell’aurora

ore 10,00 11,30 17,30 Messa del giorno

Rosciano e Centinarola

24 dicembre

Centinarola

ore 17 Messa vespertina

Rosciano

ore 19 Messa della notte

25 dicembre

Rosciano

ore 8,30 Messa dell’aurora

ore 11,15 Messa del giorno

Centinarola

ore 10,00 e ore 18,00 Messa del giorno

Cuccurano

24 dicembre

ore 17,00 Messa della vigilia

ore 19,00 Messa della notte

25 dicembre

ore 9,00 Messa dell’aurora

ore 11,00 e ore 16 Messa del giorno

San Marco – Fano

25 dicembre

ore 9 e ore 11,15 San Marco in Sassonia

ore 10,00 San Marco in via Nolfi

Cattedrale

24 dicembre

ore 16 Messa della vigilia

ore 20,00 Messa della notte presieduta dal vescovo

25 dicembre

ore 11,00 Messa del giorno Trasmessa in diretta su FanoTV

ore 17,00 Messa del giorno

San Paterniano – Fano

24 dicembre

ore 19,30 Messa della notte

25 dicembre

ore 8,00 Messa dell’aurora

ore 11,30 Messa del giorno

ore 18,00 Messa del giorno

San Pio X – Fano

24 dicembre

ore 19,00 Messa della notte

25 dicembre

ore 8,30 Messa dell’aurora

ore 11,00 Messa del giorno

San Giuseppe al Porto – Fano

24 dicembre

ore 18,00 Messa della notte

25 dicembre

ore 7,30 Messa dell’aurora

ore 9,30 Messa dell’aurora

ore 11,00 Messa del giorno

ore 17,00 Messa del giorno

Santa Maria del Carmelo (Gimarra)

24 dicembre

ore 19, Messa della notte

25 dicembre

ore 9,00, Messa del giorno

ore 11,00, Messa del giorno

San Giovanni apostolo – Marotta

24 dicembre

ore 16,00, Messa delle vigilia

ore 18,00, Messa della notte

25 dicembre

ore 9,00, Messa dell’aurora

ore 10,00, Messa del giorno

ore 11, 00, Messa del giorno

ore 18,00, Messa del giorno