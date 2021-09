Pesaro, il mercato nero delle lamette rubate: 19enne denunciato per furto all’Iper Conad

PESARO – Le lamette dei rasoi, obiettivo di un ladro pronto a piazzarle nel mercato nero.

Giovedì sera alle 19,30 un ragazzo ucraino di 19 anni si è introdotto all’Iper Conad e ha iniziato a frugare tra gli scaffali. Ma il suo obiettivo era preciso: ovvero il reparto delle lamette per rasoi a più lame. Un prodotto abbastanza costoso perché a seconda dei modelli con più lame e dei marchi si può arrivare anche a 20-25 euro. Il giovane ha messo in uno zaino una quindicina di pezzi della Wilkinson e della Gilette poi si è diretto verso le casse automatiche.

Ma i suoi movimenti erano stati tenuti d’occhio dalla guardia giurata del supermarket, così quando è arrivato in cassa, l’agente di turno lo ha seguito. Il ragazzo ucraino si è diretto alle casse automatiche ed è uscito senza pagare. Qui è intervenuta la guardia che contestualmente ha chiamato anche i carabinieri.

Il giovane, sentendosi braccato, si è innervosito così la guardia giurata ha chiesto di aprire lo zaino. Ma qui è nato un parapiglia perché il ragazzo ha tentato subito la fuga e si è divincolato dall’agente. Una mossa fulminea, un piccolo contatto e poi la fuga.

Ma i carabinieri del Norm, il nucleo operativo radio mobile erano già sul posto e hanno inseguito il giovane finchè sono riusciti a fermarlo. Dallo zaino sono spuntate fuori le confezioni di lamette che sono state tutte restituite al supermercato e il 19enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Tra l’altro si tratta di un ragazzo già gravato di precedenti penali.

Il valore complessivo della merce si aggirerebbe sui 200-250 euro. Questo tipo di prodotto viene girato sul mercato nero per essere rivenduto sotto prezzo. Un mercato che può essere redditizio.