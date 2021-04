MERCATELLO SUL METAURO – Focolaio nel convento di clausura di Santa Veronica Giuliani che sorge nel cuore di Mercatello sul Metauro, dove tutte e 16 le suore claretane cappuccine presenti sono risultate positive al Covid-19.



Il complesso monastico sorge nel cuore del paese presso la casa natale di Santa Veronica Giuliani. Le suore sono clarisse perché vivono secondo il modello di vita insegnato da Santa Chiara e capuccine perché la fondatrice dell’ordine mise il monastero sotto la custodia dei frati cappuccini.



Al momento l’Asur Area Vasta 1 non ha previsto di spostare nessuna suora anche se due sorelle avrebbero manifestato sintomi importanti quali febbre alta e malessere generale. Meno gravi le altre 14 suore.



Da chiarire le origini del contagio: va detto che, anche se di clausura, la struttura si relaziona frequentemente per motivi logistici con l’esterno, come per esempio per l’approvvigionamento o per la semplice manutenzione a cui la struttura deve essere sottoposta. In totale nel Comune sono 30 i positivi, di cui oltre la metà nel convento.