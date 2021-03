Mercatello, al bar alcol e fuochi d’artificio oltre l’orario: multa in arrivo

MERCATELLO SUL METAURO – Alcolici oltre l’orario consentito e persino fuochi d’artificio, multato un bar.

I carabinieri di Mercatello sul Metauro, grazie ai video delle telecamere di sorveglianza e l’aiuto di residenti, hanno sanzionato un bar che continuava a somministrare bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Sempre allo stesso barista è stata elevata multa per l’esplosione di fuochi d’artificio. Feste e alcol nonostante i Dpcm e le varie normative anti Covid. Al titolare verrà spedito un verbale molto salato che può arrivare a 1000 euro..



Nel corso di queste ultime serate sono stati potenziati i controlli degli agenti dei carabinieri per far rispettare le normative sul contrasto alla diffusione del coronavirus in seguito all’entrata della Regione Marche in zona arancione e al dilagare dei contagi.