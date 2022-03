Appuntamento il 10 marzo dal mattino a sera con gli eventi “sostenibili” in programma in città. Tutto il programma

PESARO – Scorreranno da mattino a sera, nel segno della sostenibilità, le iniziative del Comune di Pesaro per “M’illumino di meno”, la campagna promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 con Rai per il sociale, in occasione della 18^ Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Un appuntamento, «a cui la città è particolarmente legata – spiegano Heidi Morotti, assessora alla Sostenibilità e Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza – perché vicino alle tematiche da sempre al centro della progettualità dell’Amministrazione: dal potenziamento della Bicipolitana alla promozione degli stili di vita sostenibili; dalla riduzione del consumo di energia alla realizzazione del bosco urbano, dalla scelta urbanistica del “costruire sul costruito” all’edilizia scolastica “da Oscar della sostenibilità” fino alla tutela e valorizzazione degli spazi verdi. Obiettivi che vogliamo diffondere tra i più piccoli, i cittadini del domani, e su cui continuiamo a investire e progettare, nel rispetto dell’identità di Pesaro».

Si inizia giovedì 10 marzo, sui tavoli delle mense scolastiche del territorio, con l’iniziativa ideata da Green Food Week e coordinata da Foodinsider (che ha coinvolto 100 tra comuni, università e aziende, per un totale di 327.000 pasti) per “valorizzare il cibo amico del pianeta”. Circa 2900 i menu sostenibili e a basso impatto ambientale serviti ai pranzi delle scuole dell’infanzia e primarie della città, «prediligendo il biologico, i legumi, la verdura e frutta di stagione e partecipando, in maniera simbolica, a un progetto di grande importanza e sensibilizzazione sui fattori che maggiormente impattano sul cambiamento climatico».

S’intitola “Saremo alberi: l’impegno dei bambini per l’Ambiente” l’iniziativa della primaria Arca delle Colline di Santa Maria dell’Arzilla (Q3), prevista la mattina di venerdì 11 marzo, in occasione dell’edizione di M’illumino di meno, quest’anno dedicata a pedalare, rinverdire e migliorare. I piccoli prima puliranno il parco pubblico, poi pianteranno un ciliegio in fiore nel giardino scolastico, accompagnati da letture di poesie e dall’affissione, nel parco, di messaggi sul rispetto e la cura dei luoghi e delle cose.

Alle 17:30, dall’ex Amga in via Morosini, appuntamento con “In bici per la pace per l’Ucraina”, la biciclettata promossa dal Comune per “dire no alla guerra; ripulire aria e terra; porre attenzione sulla crisi climatica”. I partecipanti sono invitati a portare con sé un simbolo di pace e a seguire la carovana “green” che si snoderà tra via Canale, calata Cala Duilio, viale Trieste, piazzale della Libertà, viale della Repubblica, via Rossini con arrivo alle 18.30 in piazza del Popolo, dove si spegneranno le luci dei palazzi e si accenderanno quelle delle fiaccole.

Il programma di “M’illumino di meno” si concluderà al bar SOMS di Candelara del “Q3 Colline e Castelli”, alle 21, con l’iniziativa della biblioteca Arca dei libri. A fare le “Letture a lume di candela” sarà l’autrice siriana Tamar Hayduke, accompagnata da Federico Terenzi al contrabbasso. Alle 21:45, microfono aperto sulle tematiche ambientali.