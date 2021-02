La Megabox Vallefoglia si prepara alla Poule Promozione di A2F e alla Coppa Italia

In attesa che si giochino gli incontri da recuperare nei Gironi Est e Ovest, la formazione di Bonafede lavora per farsi trovare pronta alla ripresa della stagione

VALLEFOGLIA – Tre partite giocate nel 2021 e oltre un mese di tempo tra il match contro Talmassons (24 gennaio) e la 1’ giornata della Poule Promozione che, salvo ulteriori rinvii partirà domenica 28 febbraio.

Mercoledì 3 marzo si giocheranno i quarti di Coppa Italia che per la Megabox Vallefoglia significa attendere al PalaDionigi di Montecchio la 4’ in classifica del girone Ovest, una tra Pinerolo e Marsala. Potrebbe essere della contesa anche la CBF Balducci Macerata se dovesse battere Soverato nel recupero fisssato per mercoledì 17 febbraio.

Nel weekend scorso la Megabox che ha chiuso il girone Est al primo posto, ha disputato un allenamento congiunto sul campo della Exacer Montale e resta in attesa della compilazione del calendario della 2’ fase.

Il tecnico biancoverde Fabio Bonafede fa il punto sul momento vissuto dalla squadra biancoverde: «Avevo detto sin dall’inizio che, con il ritorno della pandemia, sarebbe stato un campionato molto difficile da affrontare. La mia squadra dal 21 dicembre ad oggi ha potuto giocare solo tre partite ufficiali, e con la difficoltà di organizzare amichevoli ed allenamenti congiunti abbiamo finito per allenarci solo tra noi. Questo chiaramente non consente alla squadra di misurarsi contro avversarie che ci facciano tenere alta la qualità tecnica e mentale del lavoro».

«Sabato scorso – insiste il tecnico – abbiamo fatto la prima sgambata con Montale, che milita nel girone Ovest, e abbiamo toccato con mano quanto dobbiamo lavorare per ritrovare il ritmo giusto di gioco e quel furore che, durante la prima parte della stagione, ci ha consentito di portare a casa il primo posto».

La Megabox ha giocato anche mercoledì a Ravenna vincendo 3-1 e sta organizzando altre occasioni di confronto con pari categoria.

«Ora parte un nuovo campionato – prosegue Fabio Bonafede – e vogliamo affrontarlo con l’atteggiamento giusto. L’inserimento di Barbara Dapic procede con successo anche se rallentato dall’infortunio al dito. Ora Barbara sta entrando nei meccanismi del gruppo, una fase abbastanza delicata perché si tratta di una squadra che ha già una sua fisionomia ben definita e quindi lei sta conoscendo giorno dopo giorno il contesto in cui si cala. Ultima cosa, cui tengo molto: spero che presto si possa, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, riprendere a giocare di fronte ai nostri tifosi. Ci manca moltissimo il loro calore, senza di loro non è la stessa cosa».