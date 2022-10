Meccanica motore dell’economia marchigiana, imprese a confronto con i buyers tedeschi

PESARO – L’export nel settore della meccanica è uno di quelli che sta dando più soddisfazioni in termini di numeri e fatturato alle Marche.

Tredici aziende della nostra regione, grazie all’organizzazione di Tecne, l’azienda speciale mobile e meccanica della Camera di Commercio e alla Regione Marche, hanno incontrato una delegazione di operatori commerciali tedeschi nell’ambito di un incoming dedicato alla meccanica con particolare attenzione al settore della subfornitura e della componentistica. Sono stati organizzati degli appositi B to B che hanno dato particolari soddisfazioni e che lasciano presagire per il futuro importanti commesse per i nostri operatori.

Per il presidente di Tecne, Moreno Bordoni «si tratta di un primo risultato importante perché ha dato alle nostre aziende l’opportunità di presentare non solo le proprie capacità produttive e le loro infinite possibilità di adattare la propria produzione in base alle esigenze dei committenti ma anche di poter illustrare la grande qualità dei manufatti delle nostre produzioni. La aziende della meccanica delle Marche, che hanno raggiunto un altissimo livello tecnologico, rappresentano un fiore all’occhiello della nostra manifattura e per questo molto apprezzate all’estero».

La Germania, è bene ricordarlo, è il primo partner commerciale delle Marche con riferimento alle esportazioni del manifatturiero: nel primo semestre abbiamo esportato nel mercato tedesco prodotti per un valore di 1.366,9 mln euro.

Con specifico riguardo alla meccanica il valore dell’export verso la Germania è di 102.294.762 euro. Nelle Marche sono 817 le imprese del comparto iscritte al Registro Imprese, 204 solo in provincia di Pesaro Urbino

Visto il successo di questi primi incontri Tecne sta già pensando a prossimi B to B virtuali grazie all’organizzazione del responsabile operativo Stefano Fiorini che coordina tutta l’attività.

I buyer tedeschi presenti a Pesaro sono stati selezionati da Tecne con la collaborazione della Itkam – Italian Chamber of Commerce for Germany.