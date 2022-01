Maxi schianto sulla A14 nel tratto tra Pesaro e Cattolica: i feriti estratti dalle lamiere

Per cause ancora in fase di accertamenti sono entrati in collisione due furgoni: nella carambola sarebbero rimasti coinvolti in maniera meno grave altri veicoli

PESARO – Maxi schianto sulla A14 nel tratto tra Pesaro e Cattolica nella tarda mattinata del 27 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamenti sono entrati in collisione due furgoni: nella carambola sarebbero rimasti convolti in maniera meno grave altri veicoli.



Ingenti i danni ai due mezzi: per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con due autobotti. Sul posto anche gli uomini del 118 che dopo aver stabilizzato i feriti hanno provveduto la trasferimento all’ospedale San Salvatore di Pesaro.



Sul luogo anche la Polizia Autostradale per i rilievi del caso: saranno loro a dover chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.