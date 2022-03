In un sequestro del 21 novembre 2021 i Carabinieri recuperarono 25 kg di droga a San Benedetto del Tronto. Il valore dello stupefacente sequestrato, fra eroina, cocaina, hashish e marijuana, ammonta in totale a 800mila euro

PESARO-URBINO e ASCOLI PICENO – Oltre 70 militari impiegati, coinvolgimento di unità cinofile e 28 indagati: sono questi alcuni numeri della maxi operazione anti droga messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara tra Marche ed Abruzzo.



Le indagini, che hanno riguardato Pescara, Chieti, Ascoli Piceno e la provincia di Pesaro-Urbino, sono sfociate dei provvedimenti disposti dal Gip del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo su richiesta del Pm Luca Sciarretta. In tutto 10 misure cautelari personali in carcere, che si aggiungono ad altri sei arresti avvenuti durante le indagini.

La conferenza dei carabinieri di Pescara

Le misure cautelari sono state eseguite nella mattina del 4 marzo a Pescara, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Vasto, Fano e San Benedetto del Tronto, città dove alcuni degli arrestati risiedevano per ragioni di lavoro. I dieci arrestati fanno tutti capo a due famiglie abruzzesi, legate dalla parentela di due sorelle, l’una residente a Cappelle sul Tavo e l’altra a Montesilvano. Dei dieci, 9 sono italiani, uno è di nazionalità albanese. Il modus capillare di smercio sulle varie piazze di spaccio consisteva anche nell’utilizzo da parte degli indagati di minorenni.

Durante un sequestro del 21 novembre 2021 i Carabinieri recuperarono 25 kg di droga a San Benedetto del Tronto. Il valore della droga sequestrata, fra eroina, cocaina, hashish e marijuana, ammonta in totale a 800mila euro.